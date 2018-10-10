Yargıtay FETÖ sanığının cezasını onadı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yerel mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Ekim 2017'deki duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Elbeği Akkurt ile ilgili hükmün temyiz incelemesi tamamlandı.
Akkurt'un avukatının itirazı üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu sanığa verilen cezanın usul ve yasaya uygun olduğuna karar verdi.
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