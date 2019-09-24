Yargıtay, Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik devam eden mücadeleye ilişkin açıklama yayımladı.

Yargıtay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yargıtay, 15 Temmuz Hain Darbe Girişi’minin hemen akabinde, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak güçlü bir refleks göstermiş, söz konusu örgüt ile iltisaklı olan üyelerini Yargıtaydan uzaklaştırmıştır. Bu kapsamda, disiplin işlemleri sonucunda ilk aşamada, Yargıtay Kanununun m.19 ve m.43/son hükümleri uyarınca 106 kişi hakkında en ağır disiplin cezası olan ve ihraç anlamına gelen ’çekilmeye davet’ yaptırımı uygulanmış; içlerinde firari olanlar, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleri ile emekli olanlar da dahil olmak üzere, bu süreçte genel toplam itibarıyla 141 kişinin Yargıtay ile ilişiği kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY faaliyetlerinden dolayı eski sivil yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında 163 kişiye dava açıldığı belirtilen açıklamada, "Yukarıda belirtilenler dışında ceza soruşturmaları da büyük bir titizlikle sürdürülmüş olup, devam eden yargılamalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütündeki faaliyetleri dolayısıyla eski sivil yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında 164 kişi hakkında fezleke düzenlenmiş, bunlardan 163 kişi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 9. Ceza Dairesine dava açılmıştır. Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir. Ayrıca, halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir" denildi.