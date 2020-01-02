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Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu
Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu
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02.01.2020 18:46 |
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Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu
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