Yarg\u0131tay: "Halen 32 Yarg\u0131tay ve Dan\u0131\u015ftay \u00fcyesinden 5 ki\u015finin adli kontroll\u00fc olarak, 27 ki\u015finin ise firari olmas\u0131 sebebiyle yakalamal\u0131 olarak soru\u015fturmalar\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmektedir."\u0130flas haberi \u015foke etmi\u015fti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarB\u00fcy\u00fck\u015fehir\u2019e G\u00fczelyal\u0131 Y\u00fczme Havuzu\u2019ndan tahliye karar\u0131Yarg\u0131tay'dan fla\u015f 'FET\u00d6' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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