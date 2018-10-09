Yargıtay, hırsızı öldüren muhtara beraat kararını bozdu

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA) - BURSA'da, mahalle kooperatifine ait marketi soyan 3 kişiden Adem Avcı'yı (30), kaçarken arkasından tabanca ile ateş ederek öldüren Hamamlıkızık Mahallesi Muhtarı Feridun Çakır'a (65), tutuksuz yargılandığı mahkemede, eylemi 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' sınırında yer aldığı gerekçesiyle ceza verilmedi. Yargıtay, sanığın 'adam öldürmek' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.
30 Nisan 2014 tarihinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, mahalle kooperatifine ait marketten sigara çalan 3 kişinin bindiği otomobilin önü, marketin alarmının çalması üzerine sokağa çıkanlar tarafından kesildi. Sürücü, yola devam ederken, mahalle muhtarı Feridun Çakır, aracın arkasından tabanca ile rastgele ateş etti. Şüphelilerden Adem Avcı, vurularak hayatını kaybetti.
MAHKEMEDEN BERAAT KARARI
Olayın ardından tutuklanan, daha sonra kefaletle tahliye edilen Feridun Çakır, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Çakır, savunmasında, "Silahımla otomobilin arkasından rastgele ateş ettim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Meşru müdafaa kapsamında olay gerçekleşti” dedi. Feridun Çakır'a, eylemi, 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' sınırında yer aldığı gerekçesiyle ceza verilmedi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, söz konusu eylemde 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' bulunmadığı, sanığın 'adam öldürmek' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu. Sanık Çakır, bunun üzerine aynı mahkemede tekrar hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı, olayda 'meşru müdafaa' hali bulunduğunu, mahkemenin eski kararında ısrar etmesi gerektiğini söyledi. Duruşma ertelendi.
FOTOĞRAFLI
Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi
Silivri Cezaevi'nde 'yok artık' dedirten olay: Gardiyan ve hükümlü gece yarısı dışarıp çıkıp, bir paketle geri döndü!
Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!
Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum