Yargıtay, hırsızı öldüren muhtara beraat kararını bozdu

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA) - BURSA'da, mahalle kooperatifine ait marketi soyan 3 kişiden Adem Avcı'yı (30), kaçarken arkasından tabanca ile ateş ederek öldüren Hamamlıkızık Mahallesi Muhtarı Feridun Çakır'a (65), tutuksuz yargılandığı mahkemede, eylemi 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' sınırında yer aldığı gerekçesiyle ceza verilmedi. Yargıtay, sanığın 'adam öldürmek' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

30 Nisan 2014 tarihinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, mahalle kooperatifine ait marketten sigara çalan 3 kişinin bindiği otomobilin önü, marketin alarmının çalması üzerine sokağa çıkanlar tarafından kesildi. Sürücü, yola devam ederken, mahalle muhtarı Feridun Çakır, aracın arkasından tabanca ile rastgele ateş etti. Şüphelilerden Adem Avcı, vurularak hayatını kaybetti.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Olayın ardından tutuklanan, daha sonra kefaletle tahliye edilen Feridun Çakır, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Çakır, savunmasında, "Silahımla otomobilin arkasından rastgele ateş ettim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Meşru müdafaa kapsamında olay gerçekleşti” dedi. Feridun Çakır'a, eylemi, 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' sınırında yer aldığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, söz konusu eylemde 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' bulunmadığı, sanığın 'adam öldürmek' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu. Sanık Çakır, bunun üzerine aynı mahkemede tekrar hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı, olayda 'meşru müdafaa' hali bulunduğunu, mahkemenin eski kararında ısrar etmesi gerektiğini söyledi. Duruşma ertelendi.

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