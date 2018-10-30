"Yargıtay imamı"nın bacanağı eski Yargıtay üyesi hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Akarsu, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu. Mahkeme Başkanı Fevzi Yıldırım, Akarsu'nun ev ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen bir ajandada hakim ve savcıların isimlerinin yer aldığını, bu isimlerin yanında "başarılı", "başarısız", "oldu", "olmadı", "kazandı", "kazanmadı" gibi notlar tespit edildiğini belirterek, bu listelerde kimlerin yer aldığını, notların ne anlama geldiğini sordu.

Sanık Akarsu, listenin büyük bölümünü tanımadığını, tanıdıklarının beraber çalıştığı kişiler olduğunu savundu. Tanımadıkları kişilerin ise hemşehrilik dolayısıyla kendisinden referans olmasını isteyenlerden oluştuğunu ileri süren Akarsu, isimlerin yanındaki notların bunlara ilişkin olduğunu iddia etti.