"Yargıtay imamı"nın bacanağı eski Yargıtay üyesi hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Akarsu, yakınları ve avukatı katıldı.
Duruşmada dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu. Mahkeme Başkanı Fevzi Yıldırım, Akarsu'nun ev ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen bir ajandada hakim ve savcıların isimlerinin yer aldığını, bu isimlerin yanında "başarılı", "başarısız", "oldu", "olmadı", "kazandı", "kazanmadı" gibi notlar tespit edildiğini belirterek, bu listelerde kimlerin yer aldığını, notların ne anlama geldiğini sordu.
Sanık Akarsu, listenin büyük bölümünü tanımadığını, tanıdıklarının beraber çalıştığı kişiler olduğunu savundu. Tanımadıkları kişilerin ise hemşehrilik dolayısıyla kendisinden referans olmasını isteyenlerden oluştuğunu ileri süren Akarsu, isimlerin yanındaki notların bunlara ilişkin olduğunu iddia etti.
Listede Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi isimlerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Akarsu, listedeki isimlerin bir bölümünü tanınan isimler olması nedeniyle not ettiğini söyledi.
Bunun bir seçim çalışması olup olmadığı yönündeki soruya Akarsu, kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını ileri sürdü.
MASAK raporunda eşine ait hesap hareketlerine yer verildiği hatırlatılarak, eşinin çalışıp çalışmadığı sorulan Akarsu, eşinin çalışmadığını, kendi birikimlerini bu şekilde değerlendirdiğini kaydetti.
Tahliye talebi için söz verilen Akarsu, cezaevinde geçen süre göz önüne alındığında tutukluluğun cezaya dönüştüğünü savunarak tahliyesini istedi.
Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Ocak 2019'a bırakıldı.
- Üç bacanak aynı tarihte Yargıtay üyesi seçilmişti
Önemli dosyaların örneklerini bizzat Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e götürdüğü belirtilen "Kartal" kod adlı "Yargıtay imamı" İlyas Şahin'in iki bacanağının da aynı tarihlerde Yargıtay'a üye seçildiği ortaya çıkmıştı.
2010 Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun ardından FETÖ'nün ele geçirdiği HSYK tarafından, örgütün talimatıyla 2011'de Şahin ile iki bacanağı Mustafa Akarsu ve Hüseyin Karagöl'ün Yargıtay'a üye seçildiği belirlenmişti.
İlyas Şahin ile eski Yargıtay üyesi Hüseyin Karagöl halen firari. Mustafa Akarsu ise darbe girişiminin ardından 25 Ağustos'ta Sakarya'da yakalanmıştı.
Karagöl ve İlyas Şahin'in isimleri, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla gündeme gelmişti. Bu üç isim, kaset kumpasında "finansör" olarak ismi geçen iş adamı İbrahim Faruk Bayındır'ın da akrabası.
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