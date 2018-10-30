HABER

"Yargıtay imamı"nın bacanağı eski Yargıtay üyesi hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi - "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen "Kartal" kod adlı eski Yargıtay üyesi İlyas Şahin'in bacanağı ve Şahin ile aynı tarihte Yargıtay üyeliğine seçilen Mustafa Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Akarsu, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu. Mahkeme Başkanı Fevzi Yıldırım, Akarsu'nun ev ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen bir ajandada hakim ve savcıların isimlerinin yer aldığını, bu isimlerin yanında "başarılı", "başarısız", "oldu", "olmadı", "kazandı", "kazanmadı" gibi notlar tespit edildiğini belirterek, bu listelerde kimlerin yer aldığını, notların ne anlama geldiğini sordu.

Sanık Akarsu, listenin büyük bölümünü tanımadığını, tanıdıklarının beraber çalıştığı kişiler olduğunu savundu. Tanımadıkları kişilerin ise hemşehrilik dolayısıyla kendisinden referans olmasını isteyenlerden oluştuğunu ileri süren Akarsu, isimlerin yanındaki notların bunlara ilişkin olduğunu iddia etti.

Listede Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi isimlerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Akarsu, listedeki isimlerin bir bölümünü tanınan isimler olması nedeniyle not ettiğini söyledi.

Bunun bir seçim çalışması olup olmadığı yönündeki soruya Akarsu, kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını ileri sürdü.

MASAK raporunda eşine ait hesap hareketlerine yer verildiği hatırlatılarak, eşinin çalışıp çalışmadığı sorulan Akarsu, eşinin çalışmadığını, kendi birikimlerini bu şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

Tahliye talebi için söz verilen Akarsu, cezaevinde geçen süre göz önüne alındığında tutukluluğun cezaya dönüştüğünü savunarak tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Ocak 2019'a bırakıldı.

- Üç bacanak aynı tarihte Yargıtay üyesi seçilmişti

Önemli dosyaların örneklerini bizzat Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e götürdüğü belirtilen "Kartal" kod adlı "Yargıtay imamı" İlyas Şahin'in iki bacanağının da aynı tarihlerde Yargıtay'a üye seçildiği ortaya çıkmıştı.

2010 Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun ardından FETÖ'nün ele geçirdiği HSYK tarafından, örgütün talimatıyla 2011'de Şahin ile iki bacanağı Mustafa Akarsu ve Hüseyin Karagöl'ün Yargıtay'a üye seçildiği belirlenmişti.

İlyas Şahin ile eski Yargıtay üyesi Hüseyin Karagöl halen firari. Mustafa Akarsu ise darbe girişiminin ardından 25 Ağustos'ta Sakarya'da yakalanmıştı.

Karagöl ve İlyas Şahin'in isimleri, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla gündeme gelmişti. Bu üç isim, kaset kumpasında "finansör" olarak ismi geçen iş adamı İbrahim Faruk Bayındır'ın da akrabası.

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Her yıl Türkiye'de 26 milyon ton gıda kaybı yaşanıyorHer yıl Türkiye'de 26 milyon ton gıda kaybı yaşanıyor
On Numara talihlisi Turgutlu'danOn Numara talihlisi Turgutlu'dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma Eski Yargıtay Üyesi Mustafa Akarsu Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

İlginizi Çekebilir

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.