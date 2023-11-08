Yargıtay'ın AYM'ye suç duyurusu sonrası CHP ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kısa sürede gündem olan gelişmenin ardından AK Parti ve CHP'de hareketli dakikalar yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır." çağrısında bulundu.

Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım.



Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez.



Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2023

AK PARTİLİ YAZICI: YAZIK ÇOK YAZIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı ise yaptığı paylaşımda,"Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez." ifadelerine yer verdi.