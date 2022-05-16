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  4. Yargıtay'ın özel güvenlik kararı çok konuşulmuştu! EGM'den açıklama geldi

Yargıtay'ın özel güvenlik kararı çok konuşulmuştu! EGM'den açıklama geldi

16.05.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'ın özel güvenlik personeli ile ilgili kararına Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklık getirdi. Emsal nitelikte alınan karar hakkında EGM'den yapılan açıklamada özel güvenlik görevlilerinin arama yapamayacağı şeklinde anlaşıldığı, ancak personelin önleyici arama yapabileceği belirtildi.

Yargıtay'ın özel güvenlik kararı çok konuşulmuştu! EGM'den açıklama geldi

Yargıtay'ın yaklaşık 2 milyon güvenlik görevlisini ilgilendiren emsal nitelikte kararının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü karara ilişkin yeni bir açıklama paylaştı. Yargıtay'ın kararında özel güvenlik personeli tarafından yapılan aramaların hukuken geçersiz olduğuna dikkat çekilmiş; adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan aramanın hukuka aykırı olduğundan bu arama işleminden elde edilen maddi delillerin hükme esas alınamayacağı hatırlatılmıştı. EGM'nin açıklamasında Yargıtay'ın kararının özel güvenlik görevlilerinin önleyici arama yapamayacağı şeklinde anlaşıldığına değinildi. Açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin, "duyarlı kapıdan ve X-ray cihazından geçirme ve dedektörle bakma" gibi önleyici arama yapabileceği bildirildi.

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ADLİ ARAMALAR HAKİM KARARI VEYA CUMHURİYET SAVCISI EMRİ İLE YAPILABİLECEK

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un "Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri" başlıklı 7'nci maddesi ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin "Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri" başlıklı 21'inci maddesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin tanımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Özel güvenlik görevlilerinin, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ile mevzuatla tanımlanmış diğer yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Adli aramalar, hakim kararı veya cumhuriyet savcısı emri ile yapılabilecek aramalar olup sadece adli kolluk birimlerince yapılabilmektedir. Polis dahil olmak üzere adli kolluk birimleri, adli aramaları gerekli adli mercilerden izin alarak yapmakta, suç soruşturmalarında elde edilen suç delillerine ilişkin iş ve işlemler Ceza Muhakemesi Kanunu'na ve mevzuatına uygun yürütülmekte ve gerekli tutanaklar tanzim edilmektedir."

Özel güvenlik görevlilerinin Yargıtay kararında da belirtildiği üzere genel kolluk gibi adli arama yetkisinin bulunmadığı ancak genel kolluğun olmadığı yerlerde görev yaparken güvenlik sistemi ve cihazları ile önleyici amaçlı kontroller yapabildiği kaydedilen açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin, suç unsuru veya şüpheli durumla karşılaştıklarında genel kolluğa haber vererek şüphelileri kontrol altında tutabilecekleri, genel kollukça adli ve idari işlem tesis edilmesini sağlayabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında kanunca tanımlanmış yetkilerini kanunda belirtildiği şekilde kullanmalarında engel bulunmadığının altı çizildi.

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Yargıtay
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