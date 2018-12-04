Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin kararında dayanak aldığı unsurlar, kadının beyanı esas alınırken göz önüne alınacak kriterleri ortaya koydu. Yargıtay'ın kararı birçok olayda "Direnmedi, bağırarak yardım istemedi" gibi gerekçelerle verilen beraat kararlarına karşı önemli bir emsal karar.

Diken'den Kemal Göktaş'ın haberine göre, 2012 yılında yaşanan dava konusu olay şöyle gelişti:

"YA KENDİ RIZANLA İLİŞKİYE GİRERSİN YA DA TECAVÜZ EDERİM"

Alanya'da tatil amacıyla bulunan sanık ve olay günü tanıştığı mağdure gezmek için Alanya Kalesi'ne gitti. Surların üzerine geldiklerinde sanık, mağdurenin ağzını eliyle kapatarak, 'Bağırma, yoksa arkadaşlarımı çağırırım, daha kötü olur. Ya kendi rızanla ilişkiye girersin ya da ben zorla tecavüz ederim' diyerek saldırdı. Mağdure ise sanığın arkadaşlarının da kendisine tecavüz edeceğini düşünerek üzerindeki elbiseleri çıkardı ve Yargıtay'ın ifadesine göre sanık ve mağdure 'cinsel ilişki yaşadı.'

Mağdure, savcılığa giderek tecavüze uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Alanya başsavcılığı, sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı (tecavüz) suçundan dava açtı. Davayı gören Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise Nisan 2013'te sanığın beraatine karar verdi.