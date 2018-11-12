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Yargıtay kararı bozdu, cinsel istismar sanığının cezası arttı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, A.G.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, A.G. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan B.B. için verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından olayın zincirleme olarak gerçekleştiği gerekçesiyle bozuldu. Tekrar hakim karşısına çıkan sanık B.B., 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ereğli ilçesinde 2009 yılında meydana gelen olayda, olay tarihinde 18 yaşında olan B.B., iddiaya göre, arkadaş olduğu ortaokul öğrencisi A.G.'ye cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen A.G.'nin ailesi savcılığa şikayette bulundu. B.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan B.B. geçen yıl sona eren davada, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıtay 17'nci Ceza Dairesi, A.G.'nin ifadesinde cinsel istismarın bir kez değil, zincirleme olarak birden fazla kez gerçekleştiğini anlatan beyanları olduğu gerekçesiyle verilen cezanın artırılmasını talep etti.
Tekrar hakim karşısına çıkan sanık B.B., bir önceki duruşmada genç kızla öpüştüklerini, ancak cinsel ilişkiye girmediklerini söyledi. Karar duruşmasına ise B.B. katılmadı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın kararına uyarak sanığa verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasında artırıma gitti ve B.B.'yi 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

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