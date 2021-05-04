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  4. Yargıtay kararı bozdu! Rüşvet suçundan ceza alan binbaşı beraat etti

Yargıtay kararı bozdu! Rüşvet suçundan ceza alan binbaşı beraat etti

04.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, 9 yıl önce Azerbaycan uyruklu kadını sınır dışı etmekle tehdit edip, otelde fuhuş yaptığı iddiasıyla 'rüşvet' suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılan Ortahisar Jandarma eski Komutanı Binbaşı Hüseyin Barış Kopan (46), Yargıtay'ın bozma kararı ile yeniden yargılandığı davada beraat etti. Kopan, "Adaletin elbet tecelli edeceğine inancımı kaybetmedim; ama bu süreçte geri getiremeyeceğim pek çok şeyi kaybettim" dedi.

Yargıtay kararı bozdu! Rüşvet suçundan ceza alan binbaşı beraat etti

Trabzon'da, 2012 yılında, kaçak yollarla yurda giren Azerbaycan uyruklu Aysel Novruzova’yı (34) sınır dışı etmekle tehdit edip, otelde bu kadınla fuhuş yaptığı iddia edilen Ortahisar Jandarma eski Komutanı Binbaşı Hüseyin Barış Kopan hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla dava açıldı. Hüseyin Barış Kopan, yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 3 yıl 4 ay hapse çaptırıldı.

YARGITAY ESASTAN BOZDU

Hakkında açılan soruşturma kapsamında Bingöl'e tayin edilip ardından emekli olan Hüseyin Barış Kopan, avukatı Kubilay Büber aracılığıyla Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunarak, karara itiraz etti. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, hukuka aykırı delil temin edildiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozdu. Yapılan incelemelerde, şikayetçi yabancı uyruklu kadının cinsel ilişki iddiasında bulunduğu süreçte 2 kez sınır dışı edildiği de ortaya çıktı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Hüseyin Barış Kopan, yeniden yargılandığı mahkemece suçun işlendiğinin sabit olmaması, somut ve yasal delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat etti. 9 yıl sonra suçsuz olduğuna karar verilen Kopan'ın avukatı Kubilay Büber, karar ve suçlama sürecinde ağır kayıpları olduğunu belirtiği müvekkilinin tazminat davası açabileceğini söyledi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Yargılama sürecinde çok zor günler geçirdiğini anlatan Hüseyin Barış Kopan ise "Adaletin elbet tecelli edeceğine inancımı hiç kaybetmedim; ama bu süreçte geri getiremeyeceğim pek çok şeyi kaybettim. Yine de adalet yerini buldu" dedi.

(İHA)

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