HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yargıtay kararı sonrası Kaftancıoğlu'na destek! "Seninleyim Canan"

Yargıtay kararı sonrası Kaftancıoğlu'na destek! "Seninleyim Canan"

12.05.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetini onama kararı sonrası eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu'na destek verdi.

Yargıtay kararı sonrası Kaftancıoğlu'na destek! "Seninleyim Canan"

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Yargıtay kararı sonrası hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek paylaşımında bulundu.

Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Hukukçu Epözdemir canlı yayında açıkladıCanan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Hukukçu Epözdemir canlı yayında açıkladı

"SENİNLEYİM CANAN"

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan."

fe

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamıştı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili ilk açıklama! Miting kararı alındı: Yeri ve zamanı duyurulduSon dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili ilk açıklama! Miting kararı alındı: Yeri ve zamanı duyuruldu
Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Dikkat çeken Mansur Yavaş detayıNagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Dikkat çeken Mansur Yavaş detayı
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu paylaşımı: Peşinden gidenlere yazıkOyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu paylaşımı: Peşinden gidenlere yazık


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Dikkat çeken Mansur Yavaş detayıNagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Dikkat çeken Mansur Yavaş detayı
Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişmeSosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme
Erdoğan 'sığınmacılar' konusunda son noktayı koydu!Erdoğan 'sığınmacılar' konusunda son noktayı koydu!
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay CHP HDP Halkların Demokratik Partisi Canan Kaftancıoğlu Başak Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

Kripto piyasası neden düştü? Yatırımcılara uyarı!

Kripto piyasası neden düştü? Yatırımcılara uyarı!

Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Dikkat çeken Mansur Yavaş detayı

Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Dikkat çeken Mansur Yavaş detayı

Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili ilk açıklama!

Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili ilk açıklama!

Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!

Kaftancıoğlu ilk kez konuştu! 'Mesele...'

Kaftancıoğlu ilk kez konuştu! 'Mesele...'

İlginizi Çekebilir

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.