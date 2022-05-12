Yargıtay kararı sonrası Kaftancıoğlu'na destek! "Seninleyim Canan"

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Yargıtay kararı sonrası hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek paylaşımında bulundu.

"SENİNLEYİM CANAN"

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamıştı.



