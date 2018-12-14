Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozmaya ilişkin ilam kararında, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın televizyoncu ve gazeteci olduğu belirtilerek, müşteki Fatih Terim'in olay tarihinde Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrılarak milli takım teknik direktörlüğüne geçtiği hatırlatıldı.

Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre eleştiriye katlanma sınırı daha geniş olan Terim ile Galatasaray Başkanı olan diğer sanık Ünal Aysal'ın eylem itibarıyla gündemde ve kamuoyunun ilgisinde olan konu ile ilgili olarak zıt açıklamalar yaptıkları kaydedildi.

Kütahyalı'nın bu ortamda, kimin doğru söyleyip söylemediği yönünde kamuyu aydınlatmak için Terim ile diğer sanık Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini, haber verme kurgusu ve ağır eleştiri sınırları içerisinde Terim'e doğrudan hakaret etme, küçük düşürme amacı taşımadan, değer yargıları içerisinde kamuoyuna sunması eyleminde basın özgürlüğü kapsamında hareket ettiği ifade edilen kararda, bunlar gözetilmeden yerel mahkemece beraati yerine mahkumiyetine karar verildiği vurgulandı.