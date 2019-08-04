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Yargıtay, kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, herhangi bir işte çalışmayan ev kadınının, trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle hükmedilen "destekten yoksun kalma tazminatının" hesaplanmasında, asgari ücretli olarak kabul edilmesinin doğru olduğuna hükmetti - Dairenin kararında, zararın hesaplanmasında dikkate alınan asgari ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu yer aldı

KEMAL KARADAĞ - Yargıtay, herhangi bir işte çalışmayan ev kadınının trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle hükmedilen "destekten yoksun kalma tazminatının" hesaplanmasında kadının asgari ücretli olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, herhangi bir işte çalışmayan ev kadını hayatını kaybetti. Açılan dava üzerine Bingöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle "destekten yoksun kalma" tazminatına hükmetti. Tazminat, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplandı.

İlk derece mahkemesi kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 17. Hukuk Dairesine geldi. Daire, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği düşünülerek hesaplama yapılmasının doğru olduğu sonucuna vardı.

Dairenin kararında, zararın hesaplanmasında dikkate alınan asgari ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu belirtildi.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, ev kadınının uğradığı zararın hesaplanmasında, ücretle fiilen çalışanlara uygulanan asgari geçim indiriminin ise dikkate alınamayacağına karar verdi.

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