Yargıtay, Lig TV'den izinsiz maç izleten kahvecinin cezasını bozdu

TCK'nin 163/2. maddesi "Telefon hatlarıyla frekanslarından veya elektro manyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin rızası olmadan yararlanan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1. maddesinde ise "Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." hükmü yer alıyor.

