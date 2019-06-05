HABER

Yargıtay, Lig TV'den izinsiz maç izleten kahvecinin cezasını bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Samsun'da abonesi olmadığı Lig TV'den izinsiz maç izleten kahveciye verilen cezayı bozdu - Daire, işletme sahibinin eyleminin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki suçları değil, TCK'de yer alan "karşılıksız yararlanma" suçunu oluşturduğuna hükmetti

AYLİN SIRIKLI DAL/KEMAL KARADAĞ - Yargıtay, Lig TV'den izinsiz maç izleten kahveciye Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre verilen cezayı bozdu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kıraathane sahibi, müşterilerine Lig TV yayınlarını izinsiz izletti. Bireysel aboneliği olmadığı halde "dekoder"e müdahale ederek Lig TV yayınlarını izinsiz izleten kahveci hakkında dava açıldı.

Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan işletme sahibine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun "Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz" başlıklı 71. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 19. Ceza Dairesi, işletmeciye verilen cezayı bozdu.

Dairenin gerekçesinde, bireysel aboneliği olmadığı halde dekodere müdahale ederek Lig TV yayınlarını işlettiği kıraathanede izinsiz izleten sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 163/2. maddesinde düzenlenen "Karşılıksız yararlanma" suçunu oluşturduğuna hükmedildi.

Gerekçede, bu gözetilmeden, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1 maddesi gereğince ceza verilmesini bozma nedeni yapıldı.

TCK'nin 163/2. maddesi "Telefon hatlarıyla frekanslarından veya elektro manyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin rızası olmadan yararlanan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1. maddesinde ise "Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." hükmü yer alıyor.

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı 
Hafta içi başkan hafta sonu pazarcıHafta içi başkan hafta sonu pazarcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzinsiz Maç İzlettirme lig tv Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobil alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Bakan Akar'dan net mesaj: Tüm inlerine girilecek

Akar noktayı koydu: O bölgeden çıkmayacağız

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık öldürülen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde deprem! Kandilli duyurdu

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.