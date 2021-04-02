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Yargıtay tarafından bozulan Cansu Kaya davasına devam edildi

02.04.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 14 Haziran 2015’te kaybolan ve 2 gün sonra Dalyan Kanalı’nda cesedi bulunan Cansu Kaya’nın ölümü ile ilgili davada sanıklara verilen ceza Yargıtay tarafından bozulurken, iki sanığın yargılanmasına devam edildi.Sanıklara verilen cezanın Yargıtay tarafından bozulması üzerine, iki sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde 14 Haziran 2015’te kaybolan ve 2 gün sonra Dalyan Kanalı’nda cesedi bulunan Cansu Kaya’nın ölümü ile ilgili davada sanıklara verilen ceza Yargıtay tarafından bozulurken, iki sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sanıklara verilen cezanın Yargıtay tarafından bozulması üzerine, iki sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktulün annesi Güler, babası Osman Kaya, ablası ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.
Duruşma salonuna yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dışarıdan hiçbir izleyici alınmadı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mazeret dilekçelerini kabul etti. Mahkeme heyeti tarafından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kaya’nın babası Osman Kaya, davada kararın verilmediğini ve kızının rahat yatmadığını dile getirdi. Kaya, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.
Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri ise adliye önünde kadın cinayetlerini protesto etti.

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