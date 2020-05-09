HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir kişinin başına atılarak yaralanmasına neden olan televizyon kumandasını silah olarak kabul etti.

Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

Eskişehir'de yaşayan kişi, yaşanan tartışma sırasında elindeki televizyon kumandasını arkadaşına fırlattı. Kumandanın başına gelmesi nedeniyle yaralanan kişi hastanede tedavi edildi.

Başlatılan soruşturmanın ardından Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mağdur, yargılama sırasında arkadaşının attığı kumandayla kafasından yaralandığını belirtti. Sanık ise rastgele attığı kumandanın arkadaşının başına geldiğini söyledi.

Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, olayda kullanılan televizyon kumandasının, TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayılarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğini hükme bağladı.

Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olurBilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olur
İstanbul'da sahile ölü yunus vurduİstanbul'da sahile ölü yunus vurdu
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı

En Çok Okunan Haberler

Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

Fox TV'den üç dizi için son dakika kararı! Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj...

Fox TV'den üç dizi için son dakika kararı! Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj...

Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu

Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

Diğer Haberler
4 gündür aranıyordu, Göksu Irmağı'nda cansız bedeni bulundu

4 gündür aranıyordu, Göksu Irmağı'nda cansız bedeni bulundu

İstanbul'da sahile ölü yunus vurdu

İstanbul'da sahile ölü yunus vurdu

4 yıl önce ihraç edilen Nail Güler, İBB'ye müdür olarak geri döndü

İhraç edilmişti! İBB'ye müdür olarak geri döndü

Eski futbolcu Cevher Toktaş'ın öldürdüğü oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı

Eski futbolcu oğlunu öldürmüştü! Son görüntüsü ortaya çıktı

Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu'ndan Sevda Noyan açıklaması

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu'ndan Sevda Noyan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.