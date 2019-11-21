HABER

Yargıtay TÜRKSAT baskını davasında sanıkların cezasını onadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:36 | Son Güncelleme

FETÖ’nün hain darbe girişimi TÜRKSAT baskını davasında 8’i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 16.

FETÖ’nün hain darbe girişimi TÜRKSAT baskını davasında 8’i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yayınların kesilmesi için Gölbaşı’nda bulunan TÜRKSAT yerleşkesine yapılan baskına ilişkin davada Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 sanık hakkında verilen karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) eski personeli Eray Uçkun, Mustafa Altunay, İbrahim Altınok, Mesut Sancak, Melih Varol, Fatih Arslan, Ersan Kuluçlu, Osman Kemal Küçük ve sivil sanıklar Aydın Yavuz, Birol Baki, Burhan Güneş ile Salih Mehmet Dağköy hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ayrıca asker sanıklara 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olan TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’nın şehit edilmesi nedeniyle verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da kesinleşti.
Özel Kuvvetler Komutanlığı eski personeli 8 asker hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hükmedilen 36’şar kez 15 yıl hapis cezasını bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eylemin birden fazla kişiye karşı tek bir fiille gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılarak, bunun tespiti halinde sanıklara yönelik zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekirken her bir mağdur yönünden ayrı ayrı ceza tayinini karar bozma nedeni yaptı. Aynı sanıklara nitelikli yağma suçundan 29’ar kez verilen 20 yıl hapis cezası indirim yapılarak, eksik ceza tayininde bulunulması nedeniyle bozuldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davanın sivil sanıklarından Uğur Özüdoğru’ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını sanığın eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım"ı oluşturduğu gerekçesiyle bozdu. Kararda, Uğur Özüdoğru’nun sanıklara aracını vererek suçun işlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında asker sanıkların "yayın akışına müdahale etmek, yasal iktidar ile halk arasındaki iletişimi engellemek, darbeye destek sağlayıcı yönde yayın yapılmasını temin etmek" amacıyla helikopterle TÜRKSAT’a gittiği belirtildi. Kendilerine yönelik direnci kırmak için helikopterden ateş eden sanıkların "zorla tesislere girdikleri, görevlileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikleri, haberleşmelerini engellemek için görevlilerin telefon ve silahlarını aldıkları" anlatıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarıyla sonuçlanabilmesi için TÜRKSAT’ın ele geçirilmesinin ve yayın akışının kesilmesinin kritik öneme sahip olduğu aktarılan kararda, yayın akışını kesmekle görevlendirilen sivil görevlilerin olay yerine zamanında ulaşamadığından teknik olarak yayın kesmenin gerçekleşemediği vurgulandı.
Sanık Eray Uçkun’un ise Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Osman Kılıç’a yayınların kesilmediğini aktararak, TÜRKSAT’ın uçaklarla bombalanmasını teklif ettiği belirtilen kararda, yayınları kesmek için gelen sivil sanıkların emniyet güçleri tarafından TÜRKSAT’ın Gölbaşı yerleşkesine girmek istedikleri sırada gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu kararda, TÜRKSAT’ın bombalanacağını bilen asker sanıkların olay yerinden uzaklaşmak istedikleri esnada güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdikleri kaydedildi.

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
Kırklareli’de 193 litre kaçak içki ele geçirildiKırklareli’de 193 litre kaçak içki ele geçirildi
Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralıKaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme! Kadri Gürsel'e beraat

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine dönmek için yola çıktı

MSB duyurdu: 70 aile yola çıktı!

Son dakika: Yargıtay'dan, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

Kan donduran cinayet! Önce boğazını kesti sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.