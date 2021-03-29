Yargıtay, unutulan gazlı bez için verilen 317 bin TL tazminatı az buldu

Kasık ağrısı sebebiyle gittiği özel hastanede yapılan ameliyatta karnında gazlı bez unutulduğu için hayatı kararan kadın, 15 sene sonra 317 bin TL tazminat kazandı. Yargıtay ise, kadının çektiği ızdırap karşısında verilen manevi tazminat miktarını az buldu.

Sol kasığındaki ağrılar sebebiyle gittiği doktorun yönlendirmesiyle 2005 senesinde özel bir hastanede ameliyat olan kadının başına gelmeyen kalmadı. Karın bölgesindeki fıtık teşhisi ile ameliyata alınan kadına iddiaya göre; kendisine söylendiğinin aksine lokal anestezinin yerine genel anestezi uygulandı. Kadın doğum uzmanının da dahil olduğu ameliyat sonrası hasta yakınlarına kadının miyomlarının (rahim ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörler) patlatıldığı söylendi. Taburcu edilen kadının karın ağrıları ertesi gün de geçmeyince tekrar hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı. Karın ağrısı, kusma ve bulantısı bir türlü geçmeyen kadın, 3 ay sonra başka bir özel hastaneye gidince skandal ortaya çıktı.

Karnında Unutulan Gazlı Bez Hayatını Kararttı

Yapılan muayenede batın (karın) bölgesinde ameliyat bezinin unutulduğu ortaya çıkan kadın, soluğu mahkemede aldı. Ameliyatta unutulan gazlı bez sebebiyle iç organlarının çürümesi sonucu rahim ve yumurtalıklarının alındığını belirten mağdur kadın, kalın ve ince bağırsaklarının da bir kısmının alındığını dile getirdi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ile hemşire ve özel hastaneden şikayetçi olan kadın, davalıların ceza davasında da kusurlu görülerek cezalandırılmalarına karar verildiğini söyledi.

Davalıların ciddi mesleki kusurları olduğunu ileri sürerek, 2005 yılından bu zamana çektiği sıkıntı ve ızdırapların, bozulan bedensel ve ruhsal sıkıntılarının dengesi için 100 bin TL manevi tazminat ile 100 bin TL maddi tazminatın 2005 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini istedi. Davalılar, davanın reddini talep etti. Mahkeme; davacı kadına 297 bin 312 TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karar istinafa götürüldü. Bölge Adliye Mahkemesi, tazminatın tüm davalılardan tahsil edilmesine hükmetti. Kararı davacı ve davalılar temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.