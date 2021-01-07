Yargıtay 'uslanmaz' kişiliğe sahip sanığa 63 yıl hapis cezasını onadı

Olay, 8 Mayıs 2018'de, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. B.Y. (17) ve C.Ç. (24), dedikodu yaptıkları iddiasıyla Ahmet Değirmencioğlu, Eren Suci (24), Sevcan Baki (20), Sercan Uzun (19) ve N.Y. (17) tarafından dağ eteklerine götürülüp, dakikalarca dövüldü. B.Y. ve C.Ç., yerlerde sürüklenerek, taşla darbedilirken, hakaretlere maruz kaldı. Değirmencioğlu, bıçakla tehdit ederek, soyunmasını istediği C.Ç.'nin uygunsuz görüntüleri ile darp anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti ardından da B.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. N.Y. ve Değirmencioğlu, B.Y.'ye ait ayakkabı ile C.Ç.'ye ait cep telefonunu da gasbetti. Eren Suci ise yaşananları izledi.

Kızların şikayeti üzerine yakalanıp, 9 Mayıs'ta tutuklanan 3'ü kız 5 şüphelinin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. Şüpheliler hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, bu süreçte Ahmet Değirmencioğlu dışındaki tutuklular, tahliye edildi. Kızlar da şikayetlerini geri çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine kızların dövülme anına ait görüntülere yayın yasağı getirildi.