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Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Yargıtay üyelerinden oluşan heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu

Yargıtay üyeleri, 2019-2020 Adli Yılı'nın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindekiler, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cirit, şunları yazdı:

"Gösterdiğiniz ilkeler ışığında ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için kuvvetler ayrımını hayata geçirmek, yargı bağımsızlığını sağlamak, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmek azim ve kararlılığındayız. Bize göstermiş olduğunuz yolda kararlarımızla hak ve özgürlükleri güvence altına almaya, toplumdaki adalet duygusununu temin etmeye, bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmalarımıza ve milli mücadeleye devam edececeğiz.

Yeni adli yılın milletimize ve tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
2019-2020 Adli Yılı'nın açılış yılı Yargıtay Başkanlığı

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