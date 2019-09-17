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Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:47 | Son Güncelleme

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi.
HSK'nın atadığı üyeler arasında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem yapılanması'na yönelik 'ankesörlü telefon' soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin davaları karara bağlayan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik de yer aldı. HSK'nın Yargıtay'a seçtiği üyeler, şöyle:
'Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara Adalet Komisyonu üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok, Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener ve Yargıtay Savcısı Remzi Doğan'
Danıştay'a seçilen üyeler ise şöyle:
'Ankara 3'üncü Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku ve Danıştay Savcısı Zühal Öztaş'
FETÖ SORUŞTURMALARININ TEPESİNDEKİ İSİM
Yargıtay'a üye seçilen Ramazan Dinç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının üst olarak seçtiği Akıncı Üssü ile ilgili soruşturmayı yürüttü. Bu soruşturmanın bitmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili seçilen Dinç, FETÖ/PDY soruşturmalarından sorumlu oldu. Örgüte yönelik birçok soruşturmayı tamamlayan Dinç, son dönemde FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'nı ortaya çıkarmak için yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturmasına ağırlık verdi. Bu soruşturmalar kapsamında çok sayıda asker, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
İKİ ÖNEMLİ DAVAYI KARARA BAĞLAYAN BAŞKAN DA ÜYE OLDU
Darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kaçırılması ve darbe girişimine yönelik faaliyetler nedeniyle açılan 'Genelkurmay Çatı Davası' ile Ankara'da birçok kuruma giden ve sokağa çıkan kişilere ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu 'Kara Havacılık Davası'nı karara bağlayan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik de Yargıtay'a üye seçildi.
'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla açılan bireysel davalara bakan Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Ankara Adalet Komisyonu üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok ve Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener de Ankara Adliyesi'nden Yargıtay'a üye seçilen isimler oldu.

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