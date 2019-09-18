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Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 04:58 | Son Güncelleme

HSK Genel Kurulunca Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca boş bulunan Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Ankara Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyeliğine seçildi.

Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım ve Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku ise Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Danıştay hsk Resmi Gazete Yargıtay

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