Yargıtay'da seçim

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı daire üyesi Hasan Kaya seçildi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda aynı dairenin üyesi Kaya, başkanlığa getirildi.

Antalya Aksu Öğretmen Lisesini bitiren Kaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987'de mezun olduktan sonra kısa dönem askerlik yaptı.

Antalya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kaya, Konya'nın Kadınhanı, Iğdır'ın Aralık, Burdur'un Ağlasun, Aydın'ın Kuşadası, Kocaeli'nin Gebze ve İstanbul'un Bakırköy ilçelerinde hakimlik görevinde bulundu.

Kaya, evli ve iki çocuk babası.

