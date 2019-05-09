HABER

Yargıtay'da seçim

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı daire üyesi Hasan Kaya seçildi

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı daire üyesi Hasan Kaya seçildi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda aynı dairenin üyesi Kaya, başkanlığa getirildi.

Antalya Aksu Öğretmen Lisesini bitiren Kaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987'de mezun olduktan sonra kısa dönem askerlik yaptı.

Antalya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kaya, Konya'nın Kadınhanı, Iğdır'ın Aralık, Burdur'un Ağlasun, Aydın'ın Kuşadası, Kocaeli'nin Gebze ve İstanbul'un Bakırköy ilçelerinde hakimlik görevinde bulundu.

Kaya, evli ve iki çocuk babası.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Pursaklar Belediyesinin yeni başkanı Ertuğrul Çetin olduPursaklar Belediyesinin yeni başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayızErdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız
Anahtar Kelimeler:
hasan kaya Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi açıklaması!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu 9 HDP'li isim için fezleke!

9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

Neden sadece İBB Başkanlık seçimi yenilenecek?

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: 23 Haziran'da İstanbul Ağıdı yakacaklar

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: İstanbul Ağıdı yakacaklar

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.