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Yargıtayda seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden Mehmet Mutlu seçildi

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden Mehmet Mutlu seçildi.

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre, Mutlu'nun görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 7. Ceza Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçim sonucunda Mehmet Mutlu üçüncü kez Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

Kütahya'da 1957'de dünyaya gelen Mutlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1979'da bitirdi. Kütahya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutlu, sırasıyla Çivril Hakim Yardımcılığı, Artvin, Şiran, Karacabey hakimliği, Şanlıurfa, Muğla, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Mutlu, 2004'te Yargıtay üyesi olurken, 2011'de ilk kez, 2015'te ikinci kez Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Fransızca bilen Mutlu, evli ve iki çocuk babası.

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Mehmet Mutlu seçim Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı

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