Yargıtay'dan 'adli yıl töreni' açıklaması

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtay'a yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir" denildi.

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adli yıl açılış törenlerinin, Yargıtay tarafından düzenlendiği hatırlatıldı. 2016- 2017 döneminden itibaren adli yıl açılışlarının 'Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmaya başlandığı, bunun gerekçeleri ve süreci hakkında 29 Ağustos 2016 tarihinde basın açıklaması yapılarak, kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni hazırlıkları kapsamında, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma mesleğine duyulan saygı ve gösterilen önemden dolayı tüm baro başkanlıklarına davetiye gönderilmiş olup, ayrıca Türkiye Barolar Birliği Başkanı da avukatlar adına konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile çoğunluk baro başkanları kendilerine yapılan daveti kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Bazı barolar ise yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, yargı etiği ilkeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir dizi başlık altında adalet sistemine ilişkin eleştirilerini dile getirerek, söz konusu davete iştirak edemeyeceklerini ifade etmiş ve görüşlerini de kamuoyu ile paylaşmışlardır."