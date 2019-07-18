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Yargıtay'dan Cumhuriyet davasında beraat talebi

18.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet gazetesi davasında çok sayıda hapis cezası kararının bozulmasını istedi.

Yargıtay'dan Cumhuriyet davasında beraat talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi davası ile ilgili tebliğini tamamladı. Başsavcılık, Murat Sabuncu, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç ve Akın Atalay'ın beraatini talep ederken cezası kesinleşenlerle ilgili hükümlerin sirayet yoluyla bozulmasını talep etti.

Başsavcılık tebliğnamesinde ayrıca, Yunus Emre İper’n 3 yıl 1 ay 15 gün, Ahmet Kemal Aydoğdu’nun ise 10 yıl hapis cezasının onanmasını talep ederken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın daha önce terör örgütüne yardım suçundan aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasını isteyerek, Şık'ın örgüt propagandası yapmak ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama suçundan yargılanması gerektiğini açıkladı.

Beş yıldan fazla hapis cezalarına Yargıtay bakıyor

Söz konusu davada beş yıldan az hapis cezası alanların itirazını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf), geçen şubat ayında kararları onadığını açıklamıştı. Ancak Yargıtay Başsavcılığı, bozma kararının sirayet yolu ile bu isimlere de uygulanmasını talep ediyor. Bu kapsama giren isimler, Kadri Gürsel, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Güray Öz. İlgili yasalar gereğince, beş yıldan fazla hapis cezası alanların itiraz dosyaları ise Yargıtay tarafından değerlendiriliyor.

DW / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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