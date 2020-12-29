Yargıtay’dan dönen "böcek" davasında karar verildi

Yargıtay’ın bazı sanıklar yönünden bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulması davasında karar açıklandı. Mahkeme, sanık eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’a "zimmet" suçundan 6 yıl, sanık Hamza Turhan’a ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı sırasında Keçiören’deki ikametgahı ile Başbakanlık Resmi Konut’taki çalışma ofislerinde dinleme cihazı bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dinleme cihazlarının FETÖ tarafından konulduğu belirlenmişti. Soruşturma sonucunda 14 sanık hakkında dava açılmış, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 19 Nisan 2018’de karara bağlanmıştı. Mahkeme, 10 sanığın 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme, 1 sanığa "ceza vermeye yer olmadığına" hükmederken, firari 3 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Yerel mahkemenin verdiği bu karara itiraz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 sanık yönünden dosyayı esastan bozdu. Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Yargıtay ilamının okumasının ardından sanıklar ve avukatlarına savunma için söz verildi. Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilen sanık eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’a "zimmet" suçundan 6 yıl, sanık Hamza Turhan’a ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Sanık Gökhan Vıcıl ile firari sanık Hasan Palaz’ın "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan beraatına hükmeden mahkeme, sanık eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Zeki Bulut’un da "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçundan beraatına karar verdi.

