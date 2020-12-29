HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay’dan dönen "böcek" davasında karar verildi

Yargıtay’dan dönen "böcek" davasında karar verildi

29.12.2020 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay’ın bazı sanıklar yönünden bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulması davasında karar açıklandı.

Yargıtay’ın bazı sanıklar yönünden bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulması davasında karar açıklandı. Mahkeme, sanık eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’a "zimmet" suçundan 6 yıl, sanık Hamza Turhan’a ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı sırasında Keçiören’deki ikametgahı ile Başbakanlık Resmi Konut’taki çalışma ofislerinde dinleme cihazı bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dinleme cihazlarının FETÖ tarafından konulduğu belirlenmişti. Soruşturma sonucunda 14 sanık hakkında dava açılmış, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 19 Nisan 2018’de karara bağlanmıştı. Mahkeme, 10 sanığın 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme, 1 sanığa "ceza vermeye yer olmadığına" hükmederken, firari 3 sanığın dosyasını ayırmıştı.
Yerel mahkemenin verdiği bu karara itiraz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 sanık yönünden dosyayı esastan bozdu. Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Yargıtay ilamının okumasının ardından sanıklar ve avukatlarına savunma için söz verildi. Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilen sanık eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’a "zimmet" suçundan 6 yıl, sanık Hamza Turhan’a ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
Sanık Gökhan Vıcıl ile firari sanık Hasan Palaz’ın "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan beraatına hükmeden mahkeme, sanık eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Zeki Bulut’un da "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçundan beraatına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdüRehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Bodrum’a yılbaşı akını! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Gaziantep'te korkunç olay! Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra öldü

İzmir'de dehşet! Betül Tuğluk oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde vaka sıfırlandı

26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.