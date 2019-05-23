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Yargıtay'dan Emrah Serbes'in cezasına onama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

YARGITAY 12'nci Ceza Dairesi'nce İzmir- Aydın yolunda, otomobiliyle arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişinin ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, onandı.

Yargıtay'dan Emrah Serbes'in cezasına onama

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - YARGITAY 12'nci Ceza Dairesi'nce İzmir- Aydın yolunda, otomobiliyle arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişinin ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, onandı.
İzmir- Aydın yolunda önünde giden otomobile çarparak, aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
'ALKOLÜ İSPATLAYACAK DELİL YOK'
Yargıtay 12'nci Dairesi'nde pazartesi günü yapılan duruşmada sanık Emrah Serbes'in avukatı Ersan Şen, yerel mahkeme ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 13 yıl 4 yıl hapis cezasının 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verildiğini ve bu kararın, müvekkilinin alkollü olmasına dayandırıldığını savundu. Yargıtay 12'nci Dairesi'nin içtihatlarında 'bilinçli taksir' uygulanabilmesi için sanığın kanında 1.00 promil ve üzeri alkol çıkması gerektiğini söyleyen Şen, dosyada müvekkilinin alkollü olduğunu ispatlayacak maddi delil olmadığını ileri sürdü. Şen, "Müvekkilimin kazada kusurunu kabul ediyoruz; ancak verilecek ceza 'bilinçli taksir' değerlendirmesi yapılarak verilmemeli. Kararın bozulmasını talep ediyoruz" dedi.
CEZA ONANDI
Yargıtay 12'nci Dairesi'nde bugün yapılan karar duruşmasında, avukatlar hazır bulundu. Önceki duruşmada taraf avukatlarının taleplerinin alındığını belirten mahkeme heyeti, kararını açıklayarak, sanık Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

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