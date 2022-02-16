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Yargıtaydan emsal niteliğinde kolonya kararı! Silah sayıldı, sosyal medyada gündem oldu

16.02.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, kolonya ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yargıtay, tartıştığı kişinin üzerine kolonya dökerek yakan sanıkla ilgili verilen kararı bozdu. Yüksek mahkeme, kolonyayı 'silah sayılan eşya' olarak kabul edilmesine karar verdi. Yargıtayın söz konusu kararı sosyal medyada gündem oldu.

Yargıtaydan emsal niteliğinde kolonya kararı! Silah sayıldı, sosyal medyada gündem oldu

Yargıtayın 'kolonya' ile ilgili kararı sosyal medyada gündem oldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tartıştığı kişiyi kolonya dökerek çakmak ile yakma teşebbüsünde bulunan sanığın davasında kolonyayı silah saydı. Yargıtay kararında "Sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabittir." ifadesi yer aldı.

KASTEN YARALAMADAN DAVA AÇILDI

Tartıştığı kişinin üzerine kolonya dökerek yakan kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanık mahkum edildi.

SAVCI, CEZAYI AZ BULDU

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı cezanın az olduğu gerekçesiyle kararı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Ceza Dairesi girdi.

yargıtay

YARGITAYDAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire; sanığın kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğuna dikkat çekti.

Kararda şöyle denildi: “Oluş, dosya kapsamı, katılan ve tanığın aşamalardaki beyanı ile uyumlu doktor raporu ve kabule göre; sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabittir. Buna rağmen, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir. Savcının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş ve mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur.”

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kolonya Yargıtay
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