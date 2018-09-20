Yargıtay'dan Enis Berberoğlu için tahliye kararı

Ancak mahkeme, milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Mahkeme bununla birlikte, milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Haziran 2017'den beri cezaevinde olan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, DW Türkçe'den Hilal Köylü'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin birkaç saat içinde tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.

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