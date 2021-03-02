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Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

02.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı.

İnceleme sonucu HDP'nin "örgüt eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse parti hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.NTV'nin haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu inceleme kapsamında 108 sanıklı Kobani iddianamesi ve HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi.

Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.

Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP’nin “örgüt eylemlerinin odağı” olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

Bahçeli: HDP'nin kapatılması şarttır

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın HDP hakkında inceleme başlatmasının "önemli ve beklenen bir gelişme" olduğunu söyledi. Bahçeli, "Başsavcılık inceleme sonucunda HDP’nin faaliyetlerinin terör eylemlerinin odağı haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek nihayetinde hazırlanan iddianame Anayasa mahkemesine sunacaktır. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay cumhuriyet başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kesin olarak karara bağlanmaktadır. Türkiye bir hukuk devleti ise HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir" diye konuştu.

Sancar: Bizi kapatma çabaları bizleri daha da büyütecektir

HDP'yi kapatma girişimlerini Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise "İktidarın küçük ortağı yine kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Herhalde kendilerinin yolunu açmak için tek çarelerinin olduğunu biliyorlar; o da bizi kapatmak. Ama söylüyoruz tekrar, bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek, bizleri ise daha da büyütecektir" diye konuştu.

Sancar, "HDP’yi siyasetin dışına itmeye, demokratik siyaset kanallarını tıkamaya çalışıyorlar. HDP’siz bir Türkiye, HDP'siz bir siyaset ve mazlumların sesinin çıkmadığı bir düzen hedefliyorlar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ocak ayında yaptığı yazılı açıklama ile 6-8 Ekim iddianamesini dayanak göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı HDP’ye kapatma davası açmaya çağırmıştı.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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