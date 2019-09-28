Yargıtay'dan iptal edilen tur kararı

KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle yurt dışı turunu iptal eden kişiye, tur şirketinin otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu yaptığı giderler düşülmeden geri ödeme yapılması yönündeki yerel mahkeme kararını bozdu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi, 2014'te Kurban Bayramı tatili için Hırvatistan'ın Adriyatik denizi sahilinde bulunan ünlü şehri Dubrovnik'e düzenlenen tura katılmak üzere bir firmayla sözleşme imzaladı.

Akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma alındığı gerekçesiyle seyahattan 11 gün önce tatil programını iptal eden kişi, tur bedelinin kendisine geri ödenmesini talep etti. Ödeme yapılmaması üzerine dava açan kişi, sözleşmenin iptalini ve yaptığı harcamaların iadesini istedi.

Davayı kabul eden Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında yapılan sözleşmenin iptaline, davacıya geri ödeme yapılmasına hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, uçak ve otel rezervasyonları gibi zorunlu yapılan giderler düşüldükten sonra geri ödeme yapılmasına karar verdi.