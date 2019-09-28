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Yargıtay'dan iptal edilen tur kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle yurt dışı turunu iptal eden kişiye, tüm masrafların geri ödenmesine yönelik yerel mahkeme kararını bozdu - Daire, tur şirketinin iptalde bir kusurunun bulunmadığını, şirketin mağduriyetinin giderilmesi için otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu yapılan giderlerin düşülmesinden sonra kalan kısmın ödenmesine hükmetti

KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle yurt dışı turunu iptal eden kişiye, tur şirketinin otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu yaptığı giderler düşülmeden geri ödeme yapılması yönündeki yerel mahkeme kararını bozdu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi, 2014'te Kurban Bayramı tatili için Hırvatistan'ın Adriyatik denizi sahilinde bulunan ünlü şehri Dubrovnik'e düzenlenen tura katılmak üzere bir firmayla sözleşme imzaladı.

Akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma alındığı gerekçesiyle seyahattan 11 gün önce tatil programını iptal eden kişi, tur bedelinin kendisine geri ödenmesini talep etti. Ödeme yapılmaması üzerine dava açan kişi, sözleşmenin iptalini ve yaptığı harcamaların iadesini istedi.

Davayı kabul eden Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında yapılan sözleşmenin iptaline, davacıya geri ödeme yapılmasına hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, uçak ve otel rezervasyonları gibi zorunlu yapılan giderler düşüldükten sonra geri ödeme yapılmasına karar verdi.

- Gerekçeden

Dairenin kararında, davacının tura katılmayacağına ilişkin bildirimi turdan 11 gün önce yaptığı belirtildi.

Davacıyı haklı bulan yerel mahkemenin yapılan masrafların iadesine hükmettiği aktarılan kararda, olayda kusuru bulunmayan davalı tur şirketinin de mağduriyetinin önlenmesi, hak ve menfaatlerinin dengelenmesi açısından otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu olarak yapılan giderlerin tespit edilmesi gerektiği kaydedildi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin kararında, otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu olarak yapılan giderlerin düşülmesinden sonra kalan kısmın davacıya iadesine hükmedilmesi gerekirken, davanın tümden kabul edilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

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