KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Daire, kıdem ve ihbar tazminatına karar veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Bir şirkette servis elemanı olarak çalışan kadın, doğum izni kullandı. Daha sonra 6 ay ücretsiz izin alan kadın, bu izninin sonunda yıllık izin talep etti. Çalışanın bu talebi, ücretsiz izin kullandığı gerekçesiyle reddedildi. İşveren, farklı tarihlerde çalışana işe başlamasına yönelik ihtarname gönderdi. İşe başlamayan kadının iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedildi.

Bunun üzerine çalışan kadın tarafından dava açıldı. İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispat yükü kendisine düşen davalı işveren tarafından ispatlanamadığına hükmeden mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına karar verdi.

İlk derece mahkemesinin kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, davacı çalışanın, doğum sonrasında ücretli izin hakkını kullandığı, daha sonra kadının 6 ay ücretsiz izne ayrıldığı belirtildi.