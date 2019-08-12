HABER

Yargıtaydan "izin" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti, kıdem ve ihbar tazminatına karar veren yerel mahkeme kararını bozdu - Daire, yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermemenin, izin kullanılacak zamanı belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu sonucuna ulaştı

KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Daire, kıdem ve ihbar tazminatına karar veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Bir şirkette servis elemanı olarak çalışan kadın, doğum izni kullandı. Daha sonra 6 ay ücretsiz izin alan kadın, bu izninin sonunda yıllık izin talep etti. Çalışanın bu talebi, ücretsiz izin kullandığı gerekçesiyle reddedildi. İşveren, farklı tarihlerde çalışana işe başlamasına yönelik ihtarname gönderdi. İşe başlamayan kadının iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedildi.

Bunun üzerine çalışan kadın tarafından dava açıldı. İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispat yükü kendisine düşen davalı işveren tarafından ispatlanamadığına hükmeden mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına karar verdi.

İlk derece mahkemesinin kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, davacı çalışanın, doğum sonrasında ücretli izin hakkını kullandığı, daha sonra kadının 6 ay ücretsiz izne ayrıldığı belirtildi.

Davacı çalışanın 6 aylık ücretsiz izninin bitimi sonrasında 14 günlük ücretli izin talebinde bulunduğu aktarılan kararda, işverenin bu talebi kabul etmediği, davacının de işe başlamadığı bildirildi.

Kararda, işverenin yıllık izin talebi uygun görülmediği halde işe başlamayan davacıyı devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarttığı hatırlatıldı.

Yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermemenin, kullanılacak iznin zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu ifade edilen kararda, "Doğum sonrasında yasal ücretli izin hakkını kullanıp, üzerine 6 ay ücretsiz izin kullanan davacıya talep ettiği 14 günlük yıllık iznin kullandırılmamasında davalının bu konudaki yönetim hakkını kötüye kullandığı söylenemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, işverenin fesihte haklı olduğu, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabul edilmesinin hatalı olduğu kaydedildi.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Göynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlarGöynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar
Gazi, şehit mezarlıklarında gönüllü temizlik yapıyorGazi, şehit mezarlıklarında gönüllü temizlik yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum izni haklı fesih Yargıtay Yıllık Izin

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

Son dakika! Hakkari'de öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.