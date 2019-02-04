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Yargıtay’ın bozduğu davada tahliyeye ret

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

İzmir’de ağabeyini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve Yargıtay’ın kararı bozması üzerine yeniden yargılanan sanığın tahliye talebi reddedildi.İzmir’in Bornova ilçesinde, ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

İzmir’de ağabeyini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve Yargıtay’ın kararı bozması üzerine yeniden yargılanan sanığın tahliye talebi reddedildi.
İzmir’in Bornova ilçesinde, ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Kalkan ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Kalkan’ın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin raporun henüz Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulundan gelmediğini belirtti.
Duruşma Savcısının, sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasının ardından söz alan Kalkan, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay
İzmir’in Bornova ilçesi Çamkule Mahallesinde, 27 Mayıs 2015’te gerçekleşen olayda Yusuf Kalkan, tartıştığı ağabeyi Turan Kalkan’ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Turan Kalkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Yusuf Kalkan’ı kısa bir süre sonra yakalarken yargılandığı davada verilen ’yakın akrabayı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

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