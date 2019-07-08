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Yargıtay’ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de 2015 yılında evde yalnız olduğu sırada çay içmek için davet ettiği 16 yaşındaki erkek çocuğun sarktığı 12’nci kattaki dairenin camından düşüp ölmesiyle ilgili ’çocuğu ve kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan beraat eden 15 yaşındaki kızın kararını Yargıtay bozdu.

Kayseri’de 2015 yılında evde yalnız olduğu sırada çay içmek için davet ettiği 16 yaşındaki erkek çocuğun sarktığı 12’nci kattaki dairenin camından düşüp ölmesiyle ilgili ’çocuğu ve kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan beraat eden 15 yaşındaki kızın kararını Yargıtay bozdu. 4 yıl sonra yeniden yargılanan kız, ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 1 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası aldı.
Kız ‘Eyvah babam geldi’ dedi, çocuk pencereye sarktı
29 Temmuz 2015’te Talas’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kız arkadaşı 15 yaşındaki E.B.’nin, evde yalnız olduğu sırada çay içmek için davet ettiği 16 yaşındaki Ahmet Karakurt, ‘Eyvah babam geldi’ diyen kızın babasının eve gelmesiyle paniğe kapılıp, sarktığı 12’nci kattaki dairenin camın korkuluklarından düşerek öldü. Karakurt’un ailesinin şikayetçi olması nedeniyle E.B. hakkında ’çocuğu ve kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan dava açıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Aralık 2015’te görülen davada suça sürüklenen çocuk E.B.’nin yaşının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı devam etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu suça sürüklenen çocuk E.B. hakkında beraat kararı verdi.
O zaman mağdur tarafın avukatlarının temyiz ettiği yerel mahkemenin beraat kararını Yargıtay 4 yıl sonra bozdu. Karakurt’un saklandığı dolaptan çıkıp, pencereden aşağı sarkmasından E.B.’nin haberdar olduğu, Karakurt’un pencereden sarkarken E.B.’nin pencereyi kapatıp perdeyi çekerek Karakurt’un dar ve tutunması zor bir durumda kalması gerekçeleriyle E.B.’nin ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçunu işlediği kanaatine vardı. Yargıtay, yerel mahkemeye dosyayı yeniden gönderdi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık genç kız E.B. (19) duruşmaya katılmadı.
Savcı mütalaasında Yargıtay bozma kararına uyulmasını ve sanığın ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.B.’ye önce 2 yıl, sonra olay tarihinde çocuk yaşta olduğu gerekçesiyle indirime giderek neticeten 1 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşunu gözeterek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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