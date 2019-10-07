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Yargıtay'ın bozduğu 'kan davası' cinayeti sanıklarına 'iyi hal' ve 'yaş' indirimi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Yasin Küsen'i (21) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Osman Güneş'e (24) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve Hasan Doğan G.'ye (17) verilen 26 yıl hapis cezası kararını Yargıtay bozdu.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Yasin Küsen'i (21) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Osman Güneş'e (24) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve Hasan Doğan G.'ye (17) verilen 26 yıl hapis cezası kararını Yargıtay bozdu. Mahkeme, Osman Güneş'in cezasını 'iyi hal' indirimi ile 25, Hasan Doğan G.'nin cezasını yaşının küçük olması nedeniyle 11 yıl 8 aya düşürdü.
5 Ağustos 2016 tarihinde merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Osman Güneş ve Hasan Doğan G., kuzenleri Turgay Güneş'in, husumetli oldukları Küsen ailesinden 3 kişi tarafından öldürülmesi ardından Yasin Küsen'i, tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından Osman Güneş ve Hasan Doğan G., tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Mayıs 2017’de görülen davanın karar duruşmasında tutuklu Osman Güneş'e, 'kan gütme nedeniyle tasarlayarak adama öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Hasan Doğan G.'ye ise 26 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay, Osman Güneş'e 'iyi hal' indirimi yapılmadığı, Hasan Doğan G.'ye de 'yaş indirimi' yapılmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.
Bozma kararının ardından sanıklar, yeniden aynı mahkemede hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Osman Güneş, "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Yasin'in ailesinin ve sizin affınıza sığınıyorum" dedi. Sanık Hasan Doğan G. ise, "Affınıza sığınıyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Osman Güneş'e verilen cezayı 25 yıl, Hasan Doğan G.'ye verilen cezayı da 11 yıl 8 aya düşürerek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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