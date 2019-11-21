Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.
Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.
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Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.
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