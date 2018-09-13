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Yargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, eşi Emine Demirci'nin (41) ölümüne neden olan; ancak olayın kazayla olduğu değerlendirilince tahliye edilen Mustafa Demirci (60), Yargıtay tarafından 'Cezasız kalmamalı' denilerek, kararın bozulmasından sonra tutuksuz yargılandığı davada tutuklandı.

Yargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, eşi Emine Demirci'nin (41) ölümüne neden olan; ancak olayın kazayla olduğu değerlendirilince tahliye edilen Mustafa Demirci (60), Yargıtay tarafından 'Cezasız kalmamalı' denilerek, kararın bozulmasından sonra tutuksuz yargılandığı davada tutuklandı.
Davaya konu olay, 22 Mayıs 2013 tarihinde meydana geldi. Eve alkollü gelen muhasebeci Mustafa Demirci, eşi Emine Demirci'yi, iddiaya göre, salonda kazayla başından vurdu. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken, eline tüfeğini alan Mustafa Demirci ise dışarı çıkıp, polisi arayarak, eşini vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Demirci, tüfeği başına doğrultarak, ateşleyeceğini söyledi; ancak ikna edilmesinin ardından teslim oldu. Polis ve sağlık ekipleri, dairede Emine Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Evin diğer odalarını kontrol eden polis ekipleri, çocuk odasında Emine Demirci'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen ve o dönem 7 yaşında olan S.E.'yi uyurken buldu. Çiftin son dönemde sık sık kavga ettiği öne sürüldü. Tutuklanan sanık Mustafa Demirci hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanık Mustafa Demirci, eşini kazayla vurduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Demirci, ifadesinde, "Nasıl oldu, bilmiyorum. Tüfek bir anda, yanlışlıkla ateş aldı" dedi.
Mahkeme heyeti, TCK'nın 22/6'ncı maddesinde düzenlenen 'taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez' hükmüne göre, Mustafa Demirci'ye ceza vermedi ve tahliye etti.
YARGITAY KARARINDAN SONRA TUTUKLANDI
Karara tepki gösteren Emine Demirci'nin yakınları, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay tarafından Mustafa Demirci'nin cezasız kalmaması gerektiği belirtilip, yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün tekrar görülmeye duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Demirci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ve tarafların avukatları katıldı. Değirmenci'nin ablası Sevinç Ü., sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi. Duruşma savcısı, verdiği mütalaasında sanığın yakın mesafeden tüfeği ateşlemesini gerekçe göstererek, 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti. Sanık Mustafa Demirci ise daha önceki duruşmalardaki savunmasını tekrar ederek, eşini kazayla vurduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, uygulanacak adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Yargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca tutuklandıYargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca tutuklandıYargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca tutuklandı

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