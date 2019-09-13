Yargıtay'ın kararı sonrası Cumhuriyet gazetesinin beş eski yazarı tahliye oldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Cumhuriyet gazetesi davasında verilen mahkumiyet kararlarını bozması ve beraat kararı vermesi üzerine halen cezaevinde olan gazetenin beş eski yazarı hapisten çıktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini bozdu.

Yargıtay, bozma kararının beş yıl altında ceza alan ve hükmü kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine hükmederek halen cezaevinde olan yazarların cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerine karar verdi.

Böylece halen cezevinde olan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik serbest bırakıldı.

Ancak dava kapsamında tutuklu bulunan ve gazetenin muhasebe bölümünde çalışan Emre İper'in cezası onandı.

Diğer yandan HDP İstanbul milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'ın örgüte yardım iddiasıyla aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasına; ancak örgüt propagandası, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamaktan yargılanması gerektiğine hükmetti.