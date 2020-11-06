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  4. Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

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