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"Yargıya güveni daha da yükseklere çıkaracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Rüştü Cirit: - "Yargıya güveni daha da yükseklere çıkaracağız. Halkımızın güvenine layık olacağız"

Yargıtay Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Rüştü Cirit, yargıya güveni daha da yükseklere çıkaracaklarını, halkın güvenine layık olacaklarını söyledi.

Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu tekrar Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Cirit, 4 yıl onurla görev yaptığı Yargıtay Birinci Başkanlığına, yaş haddinin dolacağı 23 Mart 2020'ye kadar Büyük Genel Kurulun geniş katılımı ve desteğiyle yeniden seçildiğini belirtti.

Görevde bulunduğu 4 yılda yargı, Yargıtay adına birçok olumlu işler yaptıklarını vurgulayan Cirit, "Oldukça zor günler geçirdik. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki yıkıcı, ülkemizi bölmeye ve işgale dayalı yapılan darbe hareketini burada Yargıtay Başkanı olarak deruhte ettim ve sonucunda bu mücadeleyi bütün milletimizle belli bir noktaya getirdik, başarı sağladık." diye konuştu.

Cirit, bundan sonda da Türk halkının yargıya duyduğu güven endeksini daha yukarılara çekeceklerini kaydetti.

Özellikle FETÖ üyelerinin yargıda sağladıkları üstünlükten sonra, 2007-2013 yılları arasında yargıya güven endeksinin yerlere düştüğünü ancak son yapılan araştırmalarda yeniden yükseklere doğru çıktığının görüldüğünü anlatan Cirit, "Yargıya güveni daha da yükseklere çıkaracağız. Halkımızın güvenine layık olacağız." dedi.

İsmail Rüştü Cirit, tüm Yargıtay üyelerine de teşekkür etti.

- Yargıtay tarihindeki en yüksek oy oranı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde başkanlığa yeniden seçilen Cirit'in aldığı 363 oyun, Yargıtay tarihindeki seçimlerin en yüksek oy oranı olduğu belirtildi.

Bu seçimde, Büyük Genel Kurulda kullanılan oyun yüzde 94'e ulaştığı, bunun da hem katılım hem de geçerli oylar açısından önceki seçimlere göre en yüksek oy oranı olarak tespit edildiği kaydedildi.

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