Yarı batık geminin sökümü için deniz üzerine vinç kuruldu (Havadan)

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- 2017 yılından bu yana Zeytinburnu sahilinde yarı batık halde bekleyen Bereket adlı kuru yük gemisini söküm işlemleri başladı. Söküm işlemi alana getirilen bir yüzer vinç ve dalgıçlar tarafından yapılıyor. Zeytinburnu sahilinde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin söküm işlemlerine başlandı. Yarı batık geminin yanına getirilen yüzer vinç, dalgıçların su altında kaynakla kestiği parçaları yukarı çıkarıyor. Çalışmalar sırasında herhangi bir deniz kirliliği yaşanmaması için tiziz bir çalışma yürütülüyor. Zeytinburnu sahilde demirli olarak bulunan "Bereket" adlı kuru yük gemisi 28 Ocak 2017 tarihinde su alarak hızlı bir şekilde batmıştı. Yapılan incelemede üzerinde personel bulunmayan geminin uzun süredir bulunduğu yerde beklediği ortaya çıkmıştı.

