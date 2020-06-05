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  4. Yarı beline kadar gömdükleri bebeğe kum yedirdiler!

Yarı beline kadar gömdükleri bebeğe kum yedirdiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğin vücudunun yarısını kumun altına gömdü.

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğin vücudunun yarısını kumun altına gömdü. Baba, bebeğini kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepkilere neden olurken, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU HAREKET GEÇTİ

Olay sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından, Suudi İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, çocuk haklarını ihlal eden, yaşamlarını ve davranışlarını tehlikeye atan görüntü ile ilgili acil önlemlerin alındığını duyurdu. Komisyon, çocuk haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. (İHA)

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