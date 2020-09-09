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  4. Yarı çıplak gelip market sahibi kadını darp etmişti! O saldırgan böyle yakalandı

Yarı çıplak gelip market sahibi kadını darp etmişti! O saldırgan böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde alış veriş yapmak için girdiği marketin sahibine sözlü tacizde bulunarak darp eden saldırgan otobüste yakalandı. Kadın işletmecinin şikayeti üzerine gözaltına alınan kısa süre içinde serbest bırakılan zanlı, yapılan itirazların ardından Adana'ya geldiği otobüste otururken yakalandı.

Yarı çıplak gelip market sahibi kadını darp etmişti! O saldırgan böyle yakalandı

Geçen pazar günü yaşanan olayda Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete gelmiş, market sahibi Elif Gültekin'den iki bira ve sigara isteyerek kadına “akşam ne yapıyorsun” diyerek sözlü tacizde bulunmuş ardından tekme tokat dövmüştü. Dehşeti yaşayan talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atılırken olay sonrası zanlının serbest bırakılması tepki topladı.

Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin'in ifadesine yeniden başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.'nin izine Adana'da rastlanıldı.

OTOBÜSTE BULUNDU

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Adana Emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z. Konya - Adana seferi yapan bir otobüste olduğu belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli araştırma ekipleri otobüsü uygulama noktasında durdurup arama yaptı. Yapılan aramada zanlı otobüste otururken bulundu. Zanlı otobüsten indirilip üzerinde arama yapılarak gözaltına alındı. Zanlının gözaltına alınması ise saniye saniye görüntülendi.

'NEDEN TACİZ ETTİN?' SORUSUNA BAKIN NE YANIT VERDİ!

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Zanlı bugün sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı burada basın mensupların “kadını neden taciz edip dövdün” sorusuna “Ben taciz etmedim” yanıtını verdi.

DARP ANI KAMERADA!

Milas'ta yaşanan olayda marketteki darp anı saniye saniye kameralara yansımıştı:

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İHA

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