Yarı çıplak şekilde sahaya daldı, güvenlik uçarak durdurdu!

Avustralya Profesyonel Ragbi Ligi'nde Gold Coast Titans ile Paramatta Eels arasında oynanan karşılaşma, bir taraftarın saha içine girmesiyle durdu.

Javon Johanson isimli sosyal medya fenomeninin sahaya yarı çıplak şekilde girmesi maça damga vurdu.

Tribünlerdeki taraftarlar; saha içine sadece sütyeniyle giren Johanson'u destekleyip alkışlarken, güvenlik görevlisinin hareketi büyük tepki çekti.

Olaya müdahale eden bir güvenlik görevlisinin, Javon Johanson'u uçarak yere sermesi sosyal medyada eleştiri topladı.

"GÖREVDEN ALINMALI"

Twitter'da olayı değerlendiren sporseverler, "İnsana yapılan gereksiz mameleyi kınıyorum." ve "Bir kadına vurulmuş, güvenlik görevden alınmalı" şeklinde tepki gösterdiler.

"BU MÜDAHALEYİ HAK ETTİM"

Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Johanson, "Bu müdahaleyi hak etmiştim. Güvenlik görevlisi işini yaptı. Üç erkek kardeşim var ve eskiden ben de ragbi oynardım. Bu yüzden yere düşürülmek benim için bir problem değil." ifadelerini kullandı.

"NE YAPTIĞIMIN FARKINDAYIM"

Yaşadığının olağanüstü bir tecrübe olduğunu söyleyen fenomen, "Ne yaptığımın kesinlikle farkındayım. Ölmeden önce yapılacaklar listemde yer alan bir şeydi. Arkadaşların, 'Sen yaparsın' dediğinde kesinlikle yapabileceğini düşünmezsin ama bu oldu. Olağanüstü bir tecrübeydi." dedi.

"SÜTYENİMİ DE ÇIKARACAKTIM"

Sütyenini de çıkarmaya yakın olduğunu dile getiren Javon Johanson, "Kalabalığın vermiş olduğı adrenalinle yaptım. Sahaya girmeden önce 'Şimdi üstümü çıkarmam gerekiyor' dedim. Sütyenimi de çıkarmaya yakındım ama içimden bir ses bana 'Hayır' dedi." şeklinde konuştu.

