SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Yarı çıplak şekilde sahaya daldı, güvenlik uçarak durdurdu!

Yarı çıplak şekilde sahaya daldı, güvenlik uçarak durdurdu!

12.04.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Profesyonel Ragbi Ligi'nde Gold Coast Titans'ın Paramatta Eels ile karşı karşıya geldiği maça bir taraftarın yarı çıplak şekilde sahaya girmesi damga vurdu. Javon Johanson isimli fenomen sahaya girmesinin ardından, "Sütyenimi de çıkaracaktım" dedi.

Yarı çıplak şekilde sahaya daldı, güvenlik uçarak durdurdu!

Avustralya Profesyonel Ragbi Ligi'nde Gold Coast Titans ile Paramatta Eels arasında oynanan karşılaşma, bir taraftarın saha içine girmesiyle durdu.

Javon Johanson isimli sosyal medya fenomeninin sahaya yarı çıplak şekilde girmesi maça damga vurdu.

Tribünlerdeki taraftarlar; saha içine sadece sütyeniyle giren Johanson'u destekleyip alkışlarken, güvenlik görevlisinin hareketi büyük tepki çekti.

Olaya müdahale eden bir güvenlik görevlisinin, Javon Johanson'u uçarak yere sermesi sosyal medyada eleştiri topladı.

"GÖREVDEN ALINMALI"

Screenshot_5

Twitter'da olayı değerlendiren sporseverler, "İnsana yapılan gereksiz mameleyi kınıyorum." ve "Bir kadına vurulmuş, güvenlik görevden alınmalı" şeklinde tepki gösterdiler.

"BU MÜDAHALEYİ HAK ETTİM"

Screenshot_7

Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Johanson, "Bu müdahaleyi hak etmiştim. Güvenlik görevlisi işini yaptı. Üç erkek kardeşim var ve eskiden ben de ragbi oynardım. Bu yüzden yere düşürülmek benim için bir problem değil." ifadelerini kullandı.

"NE YAPTIĞIMIN FARKINDAYIM"

Screenshot_6

Yaşadığının olağanüstü bir tecrübe olduğunu söyleyen fenomen, "Ne yaptığımın kesinlikle farkındayım. Ölmeden önce yapılacaklar listemde yer alan bir şeydi. Arkadaşların, 'Sen yaparsın' dediğinde kesinlikle yapabileceğini düşünmezsin ama bu oldu. Olağanüstü bir tecrübeydi." dedi.

"SÜTYENİMİ DE ÇIKARACAKTIM"

Sütyenini de çıkarmaya yakın olduğunu dile getiren Javon Johanson, "Kalabalığın vermiş olduğı adrenalinle yaptım. Sahaya girmeden önce 'Şimdi üstümü çıkarmam gerekiyor' dedim. Sütyenimi de çıkarmaya yakındım ama içimden bir ses bana 'Hayır' dedi." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye, Danimarka’yı 2-1 mağlup ettiTürkiye, Danimarka’yı 2-1 mağlup etti
Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."
Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin başı belaya girebilir!

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin başı belaya girebilir!

Sezon başında geldikleri Galatasaray'dan gidiyorlar!

Sezon başında geldikleri Galatasaray'dan gidiyorlar!

İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a transfer oluyor

İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a transfer oluyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.