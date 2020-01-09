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  4. Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? İşte ilk akla gelen yarı yıl tatili rotası

Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? İşte ilk akla gelen yarı yıl tatili rotası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Yarı yıl tatili ne zaman sorusunun akılları iyice kurcaladığı şu günlerde Palandöken Kayak Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı. Yarı yıl tatilinin gelmesini heyecanla bekleyen Palandöken Kayak Merkezi işletmecileri, yarı yıl tatilinde seyahat etmek isteyenlerin mutlaka gelmesi gerektiğini söylüyor. Peki yarı yıl tatili ne zaman başlıyor?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi yarı yıl tatili 17 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 3 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek. Yarı yıl tatiline az bir zaman kala tatil rotasını belirleyen kayakseverlerin ilk tercihi ise Palandöken Kayak Merkezi oldu. Sömestr tatili öncesi rezervasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve KKTC’den olmak üzere rezervasyonlar yaşandığını söyledi. Akça, yılbaşı tatilinde Palandöken’i tercih eden İranlıların Nevruz Bayramı'nda da Palandöken Kayak Merkezi'ne rezervasyon yaptıklarını söyledi.

İran ile ABD arasındaki gelişmelerin henüz kendilerine yansımadığını ifade eden Akça, özellikle Nevruz Bayramı süresince İran’dan da yoğun bir turistin Erzurum’a gelmesini beklediklerini dile getirdi. Akça, Palandöken’de kar kalınlığının 80 santimetreyi aştığını belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yarı yıl tatili seyahat

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