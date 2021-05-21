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  4. Yarı yolda kaldı! Serenay Sarıkaya'ya bir darbe de Netflix dizisindeki partnerinden geldi

Yarı yolda kaldı! Serenay Sarıkaya'ya bir darbe de Netflix dizisindeki partnerinden geldi

21.05.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun yeni sezonunda ünlü oyuncu Barış Arduç başrol oynayacak. Dün açıklanan flaş gelişme sonrası Serenay Sarıkaya'nın zor durumda kaldığı söyleniyor.

Yarı yolda kaldı! Serenay Sarıkaya'ya bir darbe de Netflix dizisindeki partnerinden geldi

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu", pazartesi akşamlarının değişmeyen rating şampiyonu oldu. Dizi Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun gibi pek çok başarılı isimden oluşan kadro ve kaliteli aksiyon sahneleri sayesinde izleyiciyi kendine bağladı. Ancak sezon sonuna doğru kulislerde diziyle ilgili bir dedikodu dolaşmaya başladı. "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun sadece bir sezon süreceği ve dizinin başka şekilde devam edeceği söyleniyordu. Bu kadar başarılı bir dizinin biteceğine kimse ihtimal vermedi ancak söylentiler doğru çıktı.

Barış Arduç

Bu sezon Melikşah dönemini anlatarak başlayan dizinin ikinci sezonunda neredeyse tüm kadro değişecek ve bambaşka bir hikaye anlatılacak. Önümüzdeki sezon Sultan Alparslan'ı anlatacak olan dizinin yeni başrol oyuncusu Barış Arduç oldu. Ama bu teklifi kabul ederken diğer dizisinden vazgeçtiği söyleniyor.

Serenay Sarıkaya'ya şok

Barış Arduç

"Kiralık Aşk" dizisinin ardından bir yıldıza dönüşen Barış Arduç, sonraki projelerinde istikrarı devam ettiremedi. Yine de, sektörde hep aranan bir yüz olmayı sürdürdü. Netflix Türkiye'nin en merak edilen dizilerinden "Kulüp"te başrol oynayan Barış Arduç, iddiaya göre bir Netflix dizisiyle daha anlaştı.

Serenay Sarıkaya

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Arduç ve Serenay Sarıkaya yeni Netflix dizilerinden "Şahmeran"da başrol oynayacaktı. Ancak Barış Arduç bu dizi yerine Sultan Alparslan olmayı tercih etti. Hal böyle olunca, uzun süredir bir projede yer almayan Serenay Sarıkaya, biraz daha beklemek zorunda kaldı.


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Barış Arduç Serenay Sarıkaya
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