Yarı yolda kaldı! Serenay Sarıkaya'ya bir darbe de Netflix dizisindeki partnerinden geldi

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu", pazartesi akşamlarının değişmeyen rating şampiyonu oldu. Dizi Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun gibi pek çok başarılı isimden oluşan kadro ve kaliteli aksiyon sahneleri sayesinde izleyiciyi kendine bağladı. Ancak sezon sonuna doğru kulislerde diziyle ilgili bir dedikodu dolaşmaya başladı. "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun sadece bir sezon süreceği ve dizinin başka şekilde devam edeceği söyleniyordu. Bu kadar başarılı bir dizinin biteceğine kimse ihtimal vermedi ancak söylentiler doğru çıktı.

Bu sezon Melikşah dönemini anlatarak başlayan dizinin ikinci sezonunda neredeyse tüm kadro değişecek ve bambaşka bir hikaye anlatılacak. Önümüzdeki sezon Sultan Alparslan'ı anlatacak olan dizinin yeni başrol oyuncusu Barış Arduç oldu. Ama bu teklifi kabul ederken diğer dizisinden vazgeçtiği söyleniyor.

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"Kiralık Aşk" dizisinin ardından bir yıldıza dönüşen Barış Arduç, sonraki projelerinde istikrarı devam ettiremedi. Yine de, sektörde hep aranan bir yüz olmayı sürdürdü. Netflix Türkiye'nin en merak edilen dizilerinden "Kulüp"te başrol oynayan Barış Arduç, iddiaya göre bir Netflix dizisiyle daha anlaştı.