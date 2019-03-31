Yarım asırdır ahşap ürünler yaparak geçimini sağlıyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta yaşayan Musa Korkmaz (65) yarım asırdan beri yok olmaya yüz tutmuş tahta kızak, kar küreği ve oturak yaparak geçimini sağlıyor.

Merkez Üçevler köyünde oturan evli ve 1 çocuk babası Musa Korkmaz, mesleği aynı köyde oturan dedesinden öğrendiğini belirtti. Korkmaz, bugüne kadar başka bir iş yapmadığını söyledi. Köyünün deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı çevresinde olduğunu ifade eden Korkmaz, 50 yıldan beri tahtadan ürünler yaptığını kaydetti. Dağlık bölgede yaşadıkları için yaptığı kızakların daha iyi satıldığını hatırlatan Korkmaz, şunları söyledi:

"Dağlık bölgede kızaklar daha çok kullanılıyor. Bu yüzden çok fazla sipariş alıyorum. Bir kızağı ancak 2 günde bitiriyorum. Kızakların tanesini 400- 600 lira arasında satıyorum. Köylüler, kızaklarla hayvan yemi, odun, çalı çırpı taşıyorlar. Tahtadan yaptığım diğer ürünler ise kahvehanelerde oturak, tahta kürek, balta, kazma ve kesici aletlerin sapı olarak kullanılıyor. Yani tahtadan birçok eşya yapabiliyorum. Yıllardır ekmeğimi böyle kazanıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Ölene kadar da bu işi yapacağım."

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