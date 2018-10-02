HABER

Yarım asırdır "beyaz altından" vazgeçmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Adana'da, 12 yaşında ailesiyle başladığı pamuk üretimini babasının vefatından sonra kendisine kalan topraklarda sürdüren Hasan Aslan'ın tarlalarını 58 yıldır "beyaz altın" süslüyor - Sineklerin kol gezdiği arazilerde, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta elle çalışıldığı zahmetli dönemlerin ardından tarımda makineleşmeyle gelen kolaylıklara da tanıklık eden Aslan, alternatif ürünlere rağmen Çukurova'nın simgesi pamuğu ekmeyi sürdürüyor - Aslan: "Çiftçiliğe başladım başlayalı pamuğu çok seviyorum. Bunun sebebi 'beyaz altın' olması. Hakikaten çiftçiyi kurtaran bu pamuktur"

İBRAHİM ERİKAN - Adana'da, 12 yaşında ailesiyle başladığı pamuk üretimini babasının vefatından sonra kendisine kalan topraklarda sürdüren 70 yaşındaki Hasan Aslan 58 yıldır "beyaz altından" vazgeçmiyor.

Aslan, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde, bereketli Çukurova topraklarında babadan kalma çiftçilik mesleğini sürdürüyor.

İlkokuldan mezun olmasının ardından babasıyla, kara saban kullanılan, pamuğun elle toplandığı dönemlerde çiftçiliğe başlayan Aslan, birçok ürünün rahatlıkla yetiştirilebildiği tarlasına yarım asrı aşkın süredir her yıl "beyaz altın" ekiyor.

Sineklerin kol gezdiği tarlalarda ürünlerin, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta elle toplandığı zahmetli dönemlerin ardından makineleşmeyle gelen kolaylıklara da tanıklık eden Aslan'ın bu sene de yaklaşık 100 dönüme ektiği pamuğun hasadı devam ediyor.

Hasan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçiliğe 12 yaşında başladığını, o yıllarda traktör olmadığı için tarlalarında öküz kullandıklarını söyledi.

- "Yeni doğan bir çocuk gibi bakımı var"

O dönemlerin ardından traktörlerin gelmesiyle tarımda kolaylığın başladığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"55 yıldan fazladır çiftçilik yapıyorum. Pamuğa gübremizi atıyoruz, çiğit getiriyoruz, hakikaten çok masraflı. Mart ayının 15'inden sonra ekiyoruz bu pamuğu, çok yağış olursa nisanda ekiyoruz. Ben en çok pamuk işini severim. Çiftçiliğe başladım başlayalı pamuğu çok seviyorum. Bunun sebebi 'beyaz altın' olması. Hakikaten çiftçiyi kurtaran bu pamuktur. Prim desteği almasak, pamuk masrafını çıkarmıyor ama prim desteği alıyoruz. Ürünün gerçekten zahmeti de çok. Ekiliyor, sürülüyor, ilacı atılıyor, kazmayla otları temizleniyor. Aynı yeni doğan bir çocuk gibi bakımı var."

Pamuk yetiştiriciliğinin Çukurova'da ata geleneği olduğunu, çocukluğundan beri tarlaların beyaz gelinlik giydiğini görünce heyecanlandığını vurgulayan Aslan, prim desteği sayesinde de kentte pamuk üretiminin yeniden canlandığını dile getirdi.

Aslan, prim desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve diğer yöneticilere teşekkür etti.

PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
Karabük'te sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilediKarabük'te sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Sümer Ezgü: Müzik öğretmenleri piyano, gitar biliyor; bağlama bilmiyorSümer Ezgü: Müzik öğretmenleri piyano, gitar biliyor; bağlama bilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini dövüp, otomobilden attı

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini dövüp, otomobilden attı

'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor'

'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor'

Fikret Orman CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı mı olacak?

Fikret Orman CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı mı olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.