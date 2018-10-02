İBRAHİM ERİKAN - Adana'da, 12 yaşında ailesiyle başladığı pamuk üretimini babasının vefatından sonra kendisine kalan topraklarda sürdüren 70 yaşındaki Hasan Aslan 58 yıldır "beyaz altından" vazgeçmiyor.
Aslan, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde, bereketli Çukurova topraklarında babadan kalma çiftçilik mesleğini sürdürüyor.
İlkokuldan mezun olmasının ardından babasıyla, kara saban kullanılan, pamuğun elle toplandığı dönemlerde çiftçiliğe başlayan Aslan, birçok ürünün rahatlıkla yetiştirilebildiği tarlasına yarım asrı aşkın süredir her yıl "beyaz altın" ekiyor.
Sineklerin kol gezdiği tarlalarda ürünlerin, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta elle toplandığı zahmetli dönemlerin ardından makineleşmeyle gelen kolaylıklara da tanıklık eden Aslan'ın bu sene de yaklaşık 100 dönüme ektiği pamuğun hasadı devam ediyor.
Hasan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçiliğe 12 yaşında başladığını, o yıllarda traktör olmadığı için tarlalarında öküz kullandıklarını söyledi.
- "Yeni doğan bir çocuk gibi bakımı var"
O dönemlerin ardından traktörlerin gelmesiyle tarımda kolaylığın başladığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:
"55 yıldan fazladır çiftçilik yapıyorum. Pamuğa gübremizi atıyoruz, çiğit getiriyoruz, hakikaten çok masraflı. Mart ayının 15'inden sonra ekiyoruz bu pamuğu, çok yağış olursa nisanda ekiyoruz. Ben en çok pamuk işini severim. Çiftçiliğe başladım başlayalı pamuğu çok seviyorum. Bunun sebebi 'beyaz altın' olması. Hakikaten çiftçiyi kurtaran bu pamuktur. Prim desteği almasak, pamuk masrafını çıkarmıyor ama prim desteği alıyoruz. Ürünün gerçekten zahmeti de çok. Ekiliyor, sürülüyor, ilacı atılıyor, kazmayla otları temizleniyor. Aynı yeni doğan bir çocuk gibi bakımı var."
Pamuk yetiştiriciliğinin Çukurova'da ata geleneği olduğunu, çocukluğundan beri tarlaların beyaz gelinlik giydiğini görünce heyecanlandığını vurgulayan Aslan, prim desteği sayesinde de kentte pamuk üretiminin yeniden canlandığını dile getirdi.
Aslan, prim desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve diğer yöneticilere teşekkür etti.
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